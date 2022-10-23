Гран-при США. Чок и Бейтс, Гавайек и Бэйкер, Лорьо и Ле Гак выступят с произвольными танцами
23 октября на этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America танцевальные дуэты представят произвольные танцы.
После ритм-танца лидирует американский дуэт Мэдисон Чок – Эван Бейтс.
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Skate America
Норвуд, США
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 20.08 по московскому времени.
Первая разминка
1. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)
2. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада)
3. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Стеффан (Германия)
4. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
5. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)
Вторая разминка
6. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)
7. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
8. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
9. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Положение после ритм-танца
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 82,53
2. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 79,12
3. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 72,12
4. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 71,58
5. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония) – 69,67
6. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США) – 66,07
7. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 65,90
8. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Стеффан (Германия) – 65,42
9. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 64,09
10. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) – 61,21
Расписание первого этапа Гран-при Skate America. Там выступят Малинин, Сакамото, Левито, Голд, Книрим – Фрейзер и Чок – Бейтс
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