Гран-при США. Чок и Бейтс, Гавайек и Бэйкер, Лорьо и Ле Гак выступят с произвольными танцами

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23 октября на этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America танцевальные дуэты представят произвольные танцы. 

После ритм-танца лидирует американский дуэт Мэдисон ЧокЭван Бейтс

Гран-при по фигурному катанию 

1-й этап

Skate America 

Норвуд, США

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 20.08 по московскому времени.

Первая разминка

1. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)

2. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада)

3. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Стеффан (Германия)

4. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

5. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)

Вторая разминка

6. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)

7. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

8. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

9. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)

10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Положение после ритм-танца

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 82,53

2. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 79,12

3. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 72,12

4. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 71,58

5. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония) – 69,67

6. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США) – 66,07

7. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 65,90

8. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Стеффан (Германия) – 65,42

9. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 64,09

10. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) – 61,21

Расписание первого этапа Гран-при Skate America. Там выступят Малинин, Сакамото, Левито, Голд, Книрим – Фрейзер и Чок – Бейтс

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