Гран-при США. Чок и Бейтс, Гавайек и Бэйкер, Мурамото и Такахаси представят ритм-танцы

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22 октября стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию – Skate America. Танцевальные дуэты представят ритм-танцы.

Гран-при по фигурному катанию 

1-й этап

Skate America 

Норвуд, США

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 22:41 по московскому времени

Первая разминка

1. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)

2. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Стеффан (Германия)

3. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)

4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

5. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

Вторая разминка

6. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

7. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)

8. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада)

9. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)

10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Расписание первого этапа Гран-при Skate America. Там выступят Малинин, Сакамото, Левито, Голд, Книрим – Фрейзер и Чок – Бейтс

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