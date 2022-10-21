Гран-при США. Чок и Бейтс, Гавайек и Бэйкер, Мурамото и Такахаси представят ритм-танцы
22 октября стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию – Skate America. Танцевальные дуэты представят ритм-танцы.
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Skate America
Норвуд, США
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 22:41 по московскому времени
Первая разминка
1. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)
2. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Стеффан (Германия)
3. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)
4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
5. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
Вторая разминка
6. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
7. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)
8. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада)
9. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Расписание первого этапа Гран-при Skate America. Там выступят Малинин, Сакамото, Левито, Голд, Книрим – Фрейзер и Чок – Бейтс
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