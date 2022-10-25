Соловьев о Трусовой и Кондратюке: «Понимаю, у ребят чувства, но на соревнования надо собираться как в бой»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде высказал мнение, как отношения и могут повлиять на их выступления.

Фигуристы примут участие во втором этапе Гран-при России в Сочи, который пройдет 29-30 октября.

«Я не тот человек, который может давать советы, у каждого своя жизнь. Но могу сказать, отталкиваясь от своего опыта. На соревнованиях очень важно собираться и концентрироваться исключительно на спорте, не отвлекаясь на эмоции. Я понимаю, у ребят чувства, но все‑таки на соревнования надо собираться как в бой.

На мой взгляд, их отношения могут как помешать, так и помочь. Мы все разные люди и на каждого по‑разному влияет присутствие второй половинки. Когда рядом со мной любимый человек, мне это придает дополнительных сил, но, когда этот человек еще и выступает с тобой – это немного другое. Тут очень важна концентрация и сосредоточенность только на соревновании», – сказал Соловьев.