Авербух об отношениях Трусовой и Кондратюка: «На выступления ребят это никак не повлияет»

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание женское катание Александра Трусова Марк Кондратюк Серия Гран-при России Бархатный сезон Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух считает, что отношения Александры Трусовой и Марка Кондратюка не скажутся на их выступлениях.

Фигуристы примут участие во втором этапе Гран-при России в Сочи, который пройдет 29-30 октября.

«Я думаю, что на выступления ребят это никак не повлияет.

Я не знаю, в какой форме сейчас находится Саша Трусова. С Марком мы сделали новую произвольную программу, готовится он очень хорошо. Сейчас он набирает форму, и она стала лучше, чем была показана на этапе Гран‑при.

Их взаимоотношения никак не повлияют [на выступления], это однозначно», – сказал Авербух.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные