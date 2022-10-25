Авербух об отношениях Трусовой и Кондратюка: «На выступления ребят это никак не повлияет»

Хореограф Илья Авербух считает, что отношения и не скажутся на их выступлениях.

Фигуристы примут участие во втором этапе Гран-при России в Сочи, который пройдет 29-30 октября.

«Я думаю, что на выступления ребят это никак не повлияет.

Я не знаю, в какой форме сейчас находится Саша Трусова. С Марком мы сделали новую произвольную программу, готовится он очень хорошо. Сейчас он набирает форму, и она стала лучше, чем была показана на этапе Гран‑при.

Их взаимоотношения никак не повлияют [на выступления], это однозначно», – сказал Авербух.