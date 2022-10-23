Аннабель Морозова: «Не все идеально, но я довольна нашим первым соревнованием. Главное было показать, как мы рады кататься друг с другом»

Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный оценили свою победу на первом этапе Гран-при России в Москве в танцах на льду.

«Конечно, не все идеально, но я довольна, как прошло наше первое соревнование. Главное было показать нашу пару, как мы рады кататься друг с другом (до этого сезона Морозова выступала в дуэте с Андреем Багиным – Sports.ru).

Мы не думали, куда можно потратить призовые, возможно, на специалистов или на отпуск», – рассказала Морозова.

«Были шероховатости, нужно вкатать все, привыкнуть к каким-то вещам, везде можно сделать лучше. Что получилось? Поддержка в стойке была выполнена неплохо, заключительная поддержка тоже была выполнена неплохо.

Вчера чуть-чуть посмотрел отрывок тренировки на этапе Гран-при в США, хороший уровень показывают Мэдисон Чок и Эван Бейтс», – отметил Нарижный.

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