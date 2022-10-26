Туктамышева о фото с фанатом: «После фотки он сказал «у вас простуда, мы можем зафотошопить». Я была немного шокирована, что такого в простуде?

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о необычном случае после совместного фото с поклонником.

«Недавно узнали меня на улице и попросили сфоткаться – я, конечно, не стала отказывать, а после фотки мужчина сказал: «У вас там простуда, мы можем зафотошопить». Я говорю: «Да все мы люди, ничего страшного, выкладывайте как есть».

Я таким заявлением даже была немного шокирована. Что такого в простуде? Скажите, как вы относитесь к этому? Пытаетесь скрыть или спокойно и уверенно себя чувствуете?

На самом деле, это пришло ко мне не так давно. Помню, еще лет в 18 пыталась скрыть и чувствовала себя неуверенно, стеснялась», – написала Туктамышева в сторис.

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