Алексей Урманов: «Туктамышева – самая опытная фигуристка в нашей сборной, и это здорово! Потому что заканчивать со спортом в 18 лет – рановато»

Теги Алексей Урманов сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов восхитился чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой.

«Мы мало говорим про Лизу Туктамышеву. Если разобраться и подумать, то она – профессионал высочайшего уровня. Лиза прошла все: переходный возраст, крупные турниры и т. д. Она самая опытная фигуристка в нашей сборной, и это здорово! Потому что заканчивать со спортом в 18 лет... Наверное, рановато. Получается так, что спортсмен еще настоящего пороха не понюхал. Я хочу пожелать молоденьким девочкам продлевать свою спортивную карьеру.

Перед Лизой я снимаю шляпу. На льду она получает удовольствие, дарит нам праздник. Да, порой, у нее что‑то не получается, но в выступлениях Туктамышевой всегда есть интрига. И в свои 26 лет она остается одним из лидеров сборной», – сказал Урманов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные