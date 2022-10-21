Алексей Урманов: «Туктамышева – самая опытная фигуристка в нашей сборной, и это здорово! Потому что заканчивать со спортом в 18 лет – рановато»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию восхитился чемпионкой мира 2015 года .

«Мы мало говорим про Лизу Туктамышеву. Если разобраться и подумать, то она – профессионал высочайшего уровня. Лиза прошла все: переходный возраст, крупные турниры и т. д. Она самая опытная фигуристка в нашей сборной, и это здорово! Потому что заканчивать со спортом в 18 лет... Наверное, рановато. Получается так, что спортсмен еще настоящего пороха не понюхал. Я хочу пожелать молоденьким девочкам продлевать свою спортивную карьеру.

Перед Лизой я снимаю шляпу. На льду она получает удовольствие, дарит нам праздник. Да, порой, у нее что‑то не получается, но в выступлениях Туктамышевой всегда есть интрига. И в свои 26 лет она остается одним из лидеров сборной», – сказал Урманов.