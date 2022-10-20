Хореограф Комолов о короткой программе Трусовой: «Раньше она млела от элементов, а тут я впервые увидел, как она млела от себя»

Хореограф Сергей Комолов поделился мнением о новых программах и .

«Все девчонки из тех, кого мы видели на прокатах, для меня по сути поделились на две группы – «голодные» и «сытые». Те, кто уже всем все доказал и может кайфовать от фигурного катания, и те, кто очень хочет рвать и метать, кто в идеальной форме, заточены на классные сложные элементы. В команде «сытых» – Туктамышева, Валиева и Трусова.

Ставить «голодной», неопытной, нетитулованной и ставить чемпионке – две разных истории. «Голодным» ставить удобно, потому что там не встретишь никакого сопротивления. Что постановщик задумал, то они и покажут. Движение в движение, шаг в шаг. Чемпионка имеет вес, ты должен с ней считаться. Ты как постановщик видишь какую-то картинку, но чемпионка ее катать не будет, она будет катать то, что она хочет. И попробуй ее переубеди. Ни у одного постановщика мира нет достаточно веса убедить, например, Туктамышеву катать именно то, что хочет он сам. У нее свое видение, она опытная, у нее есть посыл на высказывание, и она его донесет. То есть получается постановка двух авторов – хореографа и фигуристки. И в этот момент как будто две женщины на кухне встречаются.

Постановка в послеолимпийский сезон у всех чемпионок должна немного страдать, мне кажется. Потому что спортсменка рассказывает про себя, постановщик это понимает, и они в каком-то симбиозе пытаются друг другу не мешать.

Это именно то, что получилось у Саши Трусовой, на мой взгляд. У нее есть свой женский посыл, появился молодой человек, она ходит на танцы. Она хочет всем об этом рассказать, и это именно она, по всей видимости, продавила эту музыку (блюзовый хит I Put A Spell On You в короткой программе). Я вообще Александру с этой программой поздравляю. Раньше она млела от элементов, а тут я впервые увидел, как она млела от себя. Видеть счастливого человека на коньках – для меня это 10 из 10.

Вторая хэппи-фигуристка – Лиза Туктамышева, но она это давно умеет делать. По сути Лиза показала (в короткой программе под блюзовый хит Feeling Good) то, что отлично научилась катать последних года четыре – женщину. В этом нет ничего принципиально нового, но Лизу любят именно за такое фигурное катание. Не знаю, что должно произойти, чтобы она не выглядела как чемпионка мира. Она каждый раз выходит именно так и она хороша в своей хореографии, в своих элементах. Я более уверенного фигуриста не знаю. Для многих это спорт, для нее – жизнь. Не знаю, нужны ли ей постановщики. Можно ей просто сказать: “Проживи три минуты на льду”.

То, что Лиза в произвольной (на музыку Игоря Крутого «Одиночество») скатала драму с образом слепой девушки, для нее новый опыт. В меня “попало” – взрослая эмоция, драматургия, исполнение. Она была наполнена, рассказала историю, отыгрывала актерски – в некоторых местах улыбалась, то есть это был взгляд с разных сторон, не просто драма-драма.

Наслаждаюсь тем, как она катается. Потенциал у программы хороший. Сила Авербуха как постановщика понятна, но Туктамышева как исполнитель тоже великолепна», – сказал Комолов.