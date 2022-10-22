Яна Рудковская: «Думаю, Валиева выиграет Гран-при даже без четверных. По катанию на данный момент ей нет равных в мире»

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала результаты короткой программы у женщин на первом этапе Гран-при России в Москве.

Первое место заняла , второе – .

«Мне очень понравилось выступление Камилы Валиевой, было очень чувственное, но без тройного акселя поставили очень щедрые баллы. Удивительно, что из девушек и девочек первого этапа в короткой программе Гран-при никто не выполнили тройной аксель, кроме нашей юниорки . Хотя у юниоров это возможно только в каскаде. Если бы она не прыгнула, она бы потеряла каскад.

В целом, неплохо выступила Софья Акатьева, симпатичная программа. Не могу сказать, что кроме Камилы мне кто-то прямо понравился, все были примерно на одинаковом уровне. Ждем спортсменов остальных этапов. Очень хочу посмотреть на Софью Самоделкину, Лизу Туктамышеву, буду болеть за Сашу Трусову и за Софью Муравьеву. Но пока рано говорить. Все очень подтянулись, очень выросла Зинина, платье очень красивое.

Я думаю, Валиева выиграет Гран-при, даже без четверных. По катанию на данный момент ей нет равных в мире. Я не думаю, что она пойдет на четверные, потому что до конца не восстановилась. Но к чемпионату России, конечно же, все восстановит.

У меня особая любовь к Саше Трусовой, я буду болеть за нее и за нашу Софью Муравьеву, за и Софью Титову. За Лизу Туктамышеву, за долгожительство в спорте, за это ей особый респект. Девочек столько крутых и у каждой есть шанс. Хочу выразить особый респект не только Лизе, но и Саше с Камилой, которые не ушли на телевидение и продолжают свою борьбу за спортивные медали, несмотря на отсутствие международных стартов.

Будет очень тяжелый сезон, нам всем очень интересно будет наблюдать. Мне кажется, что как юниорки, так и взрослые девушки, к чемпионату России наберут свои максимальные формы. Я не думаю, что сейчас кто-то в своей супер форме. Саша восстановит свои четверные, точно, думаю, будут два лутца. Уверена, что это будет интересный сезон с точки зрения преодоления – кто сможет пройти самый сложный путь и набрать свой пик формы, на это очень интересно смотреть», – сказала Рудковская.

«Внешне все нормально, но моя история остается со мной». Валиева ушла от вопроса о допинге, но намекнула на позитивный исход