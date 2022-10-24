Илья Авербух: «Пока наше мужское катание сильно отстает от того уровня, который показывает Малинин»

Хореограф Илья Авербух подвел итоги первого этапа Гран‑при России в Москве.

постепенно набирает форму. Да, четверной прыжок у нее не получился, но она шла на него. Ей еще предстоит работать и работать, чтобы достичь той формы, которая у нее была в прошлом сезоне.

Здорово выступила . А ведь будь это международные соревнования, она не смогла бы принять в них участия из‑за новых правил! Ни в этом сезоне, ни в следующем, ни через год... Она сможет соревноваться со взрослыми только через три года. Это, конечно, чудовищно несправедливо. Надеемся, что она сможет сохранить форму до 17 лет, потому что она очень талантлива.

Выступление Миши Коляды? Неудачное, что тут говорить. Не стоит это обсуждать: всякое бывает.

Поздравлю Диму Алиева с очередным возвращением. Но объективно пока наше мужское катание заочно сильно отстает от того уровня, который показывает, например, выступающий за США Илья Малинин. Он уже исполнил четверной аксель! Пока, увы, не можем догнать», – сказал Авербух.

Космические оценки Валиевой и других фигуристов – имитация нашего благополучия. В чем смысл?