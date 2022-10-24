Крылова о нехватке льда у Кагановской и Ангелопола: «Федерация сказала, что будет решать этот вопрос. Вижу, что они во мне заинтересованы»

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Тренер Анжелика Крылова рассказала, что федерация будет решать проблему нехватки льда у дуэта Василиса КагановскаяВалерий Ангелопол.

«Сейчас мне выделили лед на другом катке во время моих тренировок, которые у меня в «Мегаспорте», поэтому у меня есть 1,5-2 часа на катке «Звезда». Физически не успеваю добираться между катками. Мне было бы легче, если я была в одном месте.

Я просто туда (в «Звезду») перевела свою младшую группу, а Валеру (Ангелопола) с Василисой (Кагановской), мастерские и кандидатские пары еще оставила в «Мегаспорте». Я рада, что хотя бы младшая группа будет отдельно, потому что невозможно всем вместе кататься на одном льду. И то там (в «Звезде») не каждый день, а 4 раза в неделю только по 1,5 часа.

Федерация сказала, что будет как-то разговаривать, решать этот вопрос (увеличения количества ледовых тренировок). Я вижу, что они во мне заинтересованы, видят результат, что я работаю, что что-то происходит», – сказала Крылова.

Крылова о Кагановской и Ангелополе: «Льда у нас мало. Если пару считают перспективной и чего-то от нее хотят в плане результата, надо как минимум постараться создать условия»

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