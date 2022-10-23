Илья Авербух: «Очень хорошее впечатление оставили Кагановская и Ангелопол. Интересная, яркая программа, сама пара еще молодая»

Хореограф Илья Авербух оценил выступления танцевальных дуэтов на первом этапе Гран-при России в Москве.

Сегодня победу одержали Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный, вторыми стали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.

«Очень хорошее впечатление оставила пара Василисы и Валерия. У них интересная, яркая программа, сама пара еще молодая.

Также красивая пара получилась у Морозовой и Нарижного, я думаю, что это хорошая заявка на сезон у обеих пар», – сказал Авербух.

Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Морозова и Нарижный победили в танцах на льду, Кагановская и Ангелопол – 2-е