Бестемьянова о Гран-при России: «Грустно, что сегодня мы увидели всего два дуэта уровня сборной»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила выступления танцевальных дуэтов на первом этапе Гран-при России в Москве.

Сегодня победу одержали Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный, вторыми стали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.

«Конечно, грустно, что сегодня мы увидели всего два дуэта уровня сборной. Еще два дуэта представляют регионы, слава богу, что они есть.

У нас есть еще несколько хороших пар, которые мы увидели на прокатах. Поэтому сейчас рано говорить, каким в итоге будет пьедестал – еще несколько месяцев впереди, нас ждет интересная борьба.

Очень понравилась Аннабель с новым партнером Дэвидом Нарижным, я прекрасно его знаю, но была в удивлении – так вырос, так улучшился.

Да, еще есть над чем работать – мне кажется, еще можно добавить скорости, показать большее проникновение этой вечной музыкой, прибавить чисто эмоционально. Мне показалось, что были пустоты, которые можно заполнить», – сказала Бестемьянова.

Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Морозова и Нарижный победили в танцах на льду, Кагановская и Ангелопол – 2-е