Крылова о Кагановской и Ангелополе: «Льда у нас мало. Если пару считают перспективной и чего-то от нее хотят в плане результата, надо как минимум постараться создать условия»

Тренер Анжелика Крылова высказалась о выступлении и на первом взрослом турнире в карьере.

На этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы» фигуристы заняли второе место.

— Кто автор столь оригинальных и сложных поддержек вашей пары?

— Мы сами справились, совместными усилиями. Никаких дополнительных тренеров для этого не приглашали. В принципе, специалист по поддержкам у нас есть, но изначально все идеи были нашими. Не говоря уже о том, что в изначальном варианте произвольного танца они у ребят были вообще другими. Мы два месяца их тренировали, но получалось не так, как хотелось. Поэтому все пришлось переделывать. И до сих пор работа продолжается.

— Если сравнить нынешнее выступление Кагановской и Ангелопола с тем, как они выглядели на открытых прокатах, что больше всего порадовало?

— Считаю, ребята и откатались более четко и широко, и образа больше дали. Все это добавило уверенности, хотя косяки тоже присутствовали.

— Елена Анатольевна Чайковская сильно хвалила ваших подопечных уже после ритм-танца, но отмечала, что в их катании пока еще присутствует налет юниорства.

— Это естественно. Я постоянно подгоняю Василису и Валерия, тороплю их, но при этом понимаю, что ждать от ребят какого-то мастерского выступления просто не пришло время. Они катаются вместе всего три года. Василиса приехала из Санкт-Петербурга, Валерий — московский мальчик. Я поставила их в пару почти интуитивно: почувствовала, что они подойдут друг другу.

В прошлом сезоне ребята выступили на юниорском Гран-при. И то, что сумели сделать, уже очень немало. Тем более по технике они сильно различались, когда встали в пару, — с детства были по-разному обучены. До сих пор иногда заметно, что они не слишком совпадают друг с другом в каких-то вещах, хотя мы очень много над этим работаем. Когда люди катаются одинаково, это дает и скорость, и широту, и ощущение партнерства.

— Нарабатывание данных качеств — прежде всего количество часов?

— Да. Набор часов, которых у меня нет. Наверное, нет смысла уже об этом говорить, поскольку все устали от меня это слышать, но льда у нас реально мало. В идеале мне нужен час, чтобы Василиса и Валерий могли просто кататься, отрабатывать скольжение. Плюс три часа на работу над программами. Плюс два — в зале. Тогда получился бы идеально выстроенный тренировочный процесс, и прогресс был бы совершенно иным.

Сейчас он тоже велик, но, мне кажется, если пару считают талантливой, перспективной и чего-то от нее хотят в плане результата, надо как минимум постараться создать условия. Мы же пока довольствуемся тем, что есть, – сказала Крылова.