«Для молодой пары лучший стимул – хорошо кататься, а не финансовая составляющая». Кагановская и Ангелопол о 2-м месте на Гран-при России

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол оценили свое выступление на первом этапе Гран‑при России в Москве, где заняли второе место в танцах на льду.

Победу сегодня одержали Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный.

Ангелопол: Эмоции отличные, мы старались. Лучше, чем на контрольных прокатах выступили, будем работать. Сил хватило на все. Выигрывать мы будем тогда, когда будем кататься стабильно и безукоризненно.

Кагановская: Какой уровень доверия должен быть на поддержке, когда я нахожусь в положении головой вниз? Уровень доверия должен быть на 200 процентов. Это была моя идея, но в прошлом году она не очень подходила по стилю, а вот сейчас самое оно.

Ангелопол: Сначала хотели, как Пападакис и Сизерон сделать, но потом увидел это на «Ледниковом периоде» у пары Авербуха. Идею взяли оттуда, а потом доработали. Стараемся каждый год делать элементы новые и не повторяться.

Кагановская: Призовые? Больше думали о выступлении. Деньги не главное.

Ангелопол: Для молодой пары лучший стимул – это хорошо кататься, чтобы о них узнали, а не финансовая составляющая.

Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Морозова и Нарижный победили в танцах на льду, Кагановская и Ангелопол – 2-е