Илья Авербух: «Акатьева – очень талантливая девушка, но еще достаточно юная. Также есть много элементов, которые Валиева исполняет лучше всех в мире»
Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал результаты выступлений женщин на этапе Гран-при России в Москве.
Победу одержала Камила Валиева, Софья Акатьева стала второй, Анастасия Зинина – третьей.
«Конечно, Камила была главным фаворитом этого турнира. Здорово, что она продолжает карьеру, выступает, я думаю, скоро она восстановит все прыжки.
Но равных Камиле не было на этом турнире, это точно. Понятно, что Камила еще только возвращает ту прекрасную форму, которая у нее была в прошлом году, когда она безукоризненно блистала на каждом турнире, не все получилось только на Олимпиаде.
Мы знаем, что Камила включала фантастический тройной аксель и несколько четверных.
Уже сейчас она попыталась исполнить один четверной, что говорит о том, что относительно контрольных прокатов она ставит перед собой задачи возвращения той формы, которая была у нее раньше. И это здорово.
Соня Акатьева – очень талантливая девушка, но, во-первых, она достаточно еще юная.
Также помимо прыжков есть еще очень много элементов в фигурном катании, как компоненты, вращения, дорожки шагов, которые Камила Валиева исполняет лучше всех в мире», – сказал Авербух.
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