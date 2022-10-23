Илья Авербух: «Акатьева – очень талантливая девушка, но еще достаточно юная. Также есть много элементов, которые Валиева исполняет лучше всех в мире»

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Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал результаты выступлений женщин на этапе Гран-при России в Москве.

Победу одержала Камила Валиева, Софья Акатьева стала второй, Анастасия Зинина – третьей.

«Конечно, Камила была главным фаворитом этого турнира. Здорово, что она продолжает карьеру, выступает, я думаю, скоро она восстановит все прыжки.

Но равных Камиле не было на этом турнире, это точно. Понятно, что Камила еще только возвращает ту прекрасную форму, которая у нее была в прошлом году, когда она безукоризненно блистала на каждом турнире, не все получилось только на Олимпиаде.

Мы знаем, что Камила включала фантастический тройной аксель и несколько четверных.

Уже сейчас она попыталась исполнить один четверной, что говорит о том, что относительно контрольных прокатов она ставит перед собой задачи возвращения той формы, которая была у нее раньше. И это здорово.

Соня Акатьева – очень талантливая девушка, но, во-первых, она достаточно еще юная.

Также помимо прыжков есть еще очень много элементов в фигурном катании, как компоненты, вращения, дорожки шагов, которые Камила Валиева исполняет лучше всех в мире», – сказал Авербух.

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Валиева без ультра-си обыграла Акатьеву с тремя – все по делу?
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