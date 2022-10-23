Софья Акатьева: «Как буду отмечать призовое место? Пока не знаю, у тренеров спрошу — возможно, будет выходной»
Фигуристка Софья Акатьева поделилась впечатлениями от выступления на этапе Гран-при России в Москве, где она заняла 2-е место.
— Будешь как-то отмечать призовое место?
— Пока не знаю, у тренеров спрошу — возможно, будет выходной.
— Как тебе вообще тут выступать?
— Это мой первый взрослый турнир, мне приятно. Здесь другая атмосфера, зал поддерживает. Старалась сделать для себя максимум.
— Ты говорила, что тебе приятно соревноваться с Аней Щербаковой. Сейчас ее нет.
— Мы на тренировках вместе, а на соревнованиях я не думаю о других девочках. Так что это не сказывается на состоянии.
— «Ледниковый период» смотришь?
— Да, смотрю, но не каждую серию. Когда я дома и мы включаем телевизор, смотрю. Могу ли взять что-то оттуда для своих программ? Программы уже поставлены, я могу что-то предложить. Но программы и так нравятся.
— Многие фигуристки увлеклись футболом и болеют за разные команды.
— Я футболом не интересуюсь. Времени нет, – сказала Акатьева.
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