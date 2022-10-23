Фигуристка Софья Акатьева поделилась впечатлениями от выступления на этапе Гран-при России в Москве, где она заняла 2-е место.

— Будешь как-то отмечать призовое место?

— Пока не знаю, у тренеров спрошу — возможно, будет выходной.

— Как тебе вообще тут выступать?

— Это мой первый взрослый турнир, мне приятно. Здесь другая атмосфера, зал поддерживает. Старалась сделать для себя максимум.

— Ты говорила, что тебе приятно соревноваться с Аней Щербаковой. Сейчас ее нет.

— Мы на тренировках вместе, а на соревнованиях я не думаю о других девочках. Так что это не сказывается на состоянии.

— смотришь?

— Да, смотрю, но не каждую серию. Когда я дома и мы включаем телевизор, смотрю. Могу ли взять что-то оттуда для своих программ? Программы уже поставлены, я могу что-то предложить. Но программы и так нравятся.

— Многие фигуристки увлеклись футболом и болеют за разные команды.

— Я футболом не интересуюсь. Времени нет, – сказала Акатьева.