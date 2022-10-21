Тарасова о том, что РУСАДА не озвучит решение по делу Валиевой: «Правильно, нечего тревожить девочку. Мы и так все знаем, что Камила не виновата»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала новость о том, что Российское антидопинговое агентство ( ) не намерено озвучивать детали по делу .

«Правильное решение. Нечего тревожить девочку. А мы и так все знаем, что Камила не виновата», – сказала Тарасова.

«Думаю, что так будет лучше. Считаю, что если говорить о справедливости, то дело уже давно надо было закрыть, все остальное – это полумеры», – цитирует Тарасову ТАСС.