Тарасова о том, что РУСАДА не озвучит решение по делу Валиевой: «Правильно, нечего тревожить девочку. Мы и так все знаем, что Камила не виновата»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не намерено озвучивать детали по делу Камилы Валиевой.
«Правильное решение. Нечего тревожить девочку. А мы и так все знаем, что Камила не виновата», – сказала Тарасова.
«Думаю, что так будет лучше. Считаю, что если говорить о справедливости, то дело уже давно надо было закрыть, все остальное – это полумеры», – цитирует Тарасову ТАСС.
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