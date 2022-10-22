Виктория Синицина и Никита Кацалапов исключены из международного пула допинг-тестирования

Теги сборная России допинг ISU пары женское катание Никита Кацалапов Виктория Синицина Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Александра Трусова ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Серебряный призеры Олимпиады-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов исключены из международного пула допинг-тестирования.

Об этом сообщили в субботу в Международном союзе конькобежцев (ISU).

В настоящее время в международный пул тестирования включены девять российских фигуристов: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (все – парное катание), а также Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева.

Ранее Синицина и Кацалапов заявили, что пропустят первую половину сезона-2022/23.

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