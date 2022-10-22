Виктория Синицина и Никита Кацалапов исключены из международного пула допинг-тестирования

Серебряный призеры Олимпиады-2022 в танцах на льду и исключены из международного пула допинг-тестирования.

Об этом сообщили в субботу в Международном союзе конькобежцев ( ).

В настоящее время в международный пул тестирования включены девять российских фигуристов: и , и , и (все – парное катание), а также Анна Щербакова, и .

Ранее Синицина и Кацалапов заявили, что пропустят первую половину сезона-2022/23.