Виктория Синицина и Никита Кацалапов исключены из международного пула допинг-тестирования
Серебряный призеры Олимпиады-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов исключены из международного пула допинг-тестирования.
Об этом сообщили в субботу в Международном союзе конькобежцев (ISU).
В настоящее время в международный пул тестирования включены девять российских фигуристов: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (все – парное катание), а также Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева.
Ранее Синицина и Кацалапов заявили, что пропустят первую половину сезона-2022/23.
Комментарии