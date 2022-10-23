Камила Валиева: «Хочу восстанавливать тройной аксель и четверной сальхов, потихоньку идти к своей форме»
Камила Валиева рассказала, что планирует восстановить четверные прыжки и тройной аксель.
Валиева победила на первом этапе Гран-при России в Москве. В произвольной она зашла на четверной тулуп, но упала.
«Я хочу уже восстанавливать аксель в 3,5 оборота и четверной сальхов, потихоньку идти к своей форме.
Посмотрим, какой контент будет в Казани – хочу много, но надо осторожнее идти», – сказала Валиева.
Фигуристка заявлена на третий этап Гран-при России, который пройдет в Казани с 4 по 6 ноября.
Валиева выиграла этап Гран-при России без прыжков ультра-си. Акатьева стала 2-й с тройным акселем и двумя четверными
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