Камила Валиева: «Хочу восстанавливать тройной аксель и четверной сальхов, потихоньку идти к своей форме»

рассказала, что планирует восстановить четверные прыжки и тройной аксель.

Валиева победила на первом этапе Гран-при России в Москве. В произвольной она зашла на четверной тулуп, но упала.

«Я хочу уже восстанавливать аксель в 3,5 оборота и четверной сальхов, потихоньку идти к своей форме.

Посмотрим, какой контент будет в Казани – хочу много, но надо осторожнее идти», – сказала Валиева.

Фигуристка заявлена на третий этап Гран-при России, который пройдет в Казани с 4 по 6 ноября.

Валиева выиграла этап Гран-при России без прыжков ультра-си. Акатьева стала 2-й с тройным акселем и двумя четверными