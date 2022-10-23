Анастасия Зинина: «Ощущения неоднозначные. Думаю, с каждым стартом будет легче катать программу и, надеюсь, мы увидим четверной тулуп»

Фигуристка Анастасия Зинина прокомментировала свое выступление на первом этапе Гран-при России в Москве.

Зинина заняла третье место. В произвольной она зашла на два четверных тулупа, но сделала «бабочку» на первом и степ-аут на втором.

«Ощущения неоднозначные, что-то получилось, что-то нет. Думаю, с каждым стартом будет полегче катать программу и, надеюсь, мы увидим четверной тулуп.

Первый прыжок дается гораздо сложнее второго чисто морально и физически. Это начало программы, предвкушение хорошего проката, а с этим справиться гораздо тяжелее.

Ставить что-то легче тогда? Это вопрос к тренерам. Надо просто работать на каждой тренировке.

Только что узнала о призовых (на Гран-при России). Наверное, буду копить на что-то, не знаю. Тренеры просто ничего не говорили, а сама особо и не вдавалась в подробности, в соцсетях не сижу, особо не отслеживаю это.

Отмечать, наверное, не планирую. Надо готовиться к ОГЭ, делать уроки еще. Сдаю русский, математику, английский и историю. ОГЭ по истории сдавать сложнее, чем четверной прыгать», – сказала Зинина.