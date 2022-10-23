Софья Акатьева: «Всегда есть над чем поработать. Сегодня я своим прокатом довольна – получилось сделать то, что запланировано»

Фигуристка Софья Акатьева оценила свое выступление на этапе Гран-при России в Москве, где заняла второе место.

Сегодня Акатьева исполнила два четверных тулупа и тройной аксель в произвольной программе.

«Конечно, всегда есть над чем поработать. Сегодня я своим прокатом довольна – получилось сделать то, что запланировано. Я смогла настроиться, собраться и получить удовольствие от проката.

Дальше буду восстанавливать сальхов, который прыгала в прошлом сезоне. Для начала», – сказала Акатьева в эфире Первого канала.

Валиева победила на этапе Гран-при России в Москве, Акатьева – 2-я, Зинина – 3-я