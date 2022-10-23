Камила Валиева упала с четверного тулупа в произвольной программе на этапе Гран-при России

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Камила Валиева выступила с произвольной программой на этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы».

Валиева упала с четверного тулупа. 

Затем она прыгнула секвенцию тройной флип – двойной аксель, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, каскад тройной флип – ойлер – тройной сальхов и тройной лутц.

Валиева получила за произвольную программу 160,74 балла (85,63 за технику).

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