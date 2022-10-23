Малинин о победе на Гран-при США с 5 квадами: «Я до сих пор в шоке и не знаю, как мне это удалось. Просто доверял своим умениям, и все вышло хорошо»
Американский фигурист Илья Малинин поделился эмоциями после победы на Гран-при США, где исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе.
Малинин набрал 194,29 балла за прокат и 280,37 в сумме. Ему также удалось прыгнуть четверной аксель.
«Я до сих пор в шоке и действительно не знаю, как мне это удалось. Я просто доверял своим умениям, и все вышло хорошо. Когда вышел на лед перед разминкой, я знал, что пойду на это.
Я принял решение – не ходил вокруг да около и не задавался вопросом, должен я это сделать или нет», – сказал Малинин.
Исторический момент в фигурке: покорен особый прыжок – его сделал американец Илья Малинин, который называет себя богом квадов
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