Илья Малинин прыгнул 5 квадов (включая аксель) в произвольной программе на Skate America. До него это удавалось Чену, Уно и Трусовой

Американский фигурист Илья Малинин исполнил 5 четверных прыжков в ходе произвольной программы на первом этапе Гран-при – Skate America.

На счету Малинина четверные аксель (этот прыжок не делает больше никто), тулуп, лутц, сальхов, а также лутц через ойлер с тройным сальховом (второй прыжок с падением).

За всю историю на 5 четверных прыжков помимо Малинина заходили Нэтан Чен (у него были и 6 квадов), Шома Уно и Александра Трусова.

Малинин набрал 194,29 балла за произвольную программу и выиграл с этап с суммой 280,37.

Малинин выиграл Гран-при США по фигурному катанию, сделав 5 квадов в произвольной программе, Миура – 2-й, Чха Чжун Хван – 3-й

Исторический момент в фигурке: покорен особый прыжок – его сделал американец Илья Малинин, который называет себя богом квадов