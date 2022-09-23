Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон, Рид и Амбрулевичюс, Сусис и Фирус, Макнамара и Спиридонов представят ритм-танцы

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23 сентября на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами.

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 14.00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Шариз Маттай – Макс Либерс (Германия)

2. Молли Лэнахан – Дмитрий Разгуляев (Канада)

3. Элизабетта Леккарди – Маттиа Далла Торре (Италия)

Вторая разминка

4. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)

5. Молли Сезанек – Егор Егоров (США)

6. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)

7. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция)

Третья разминка

8. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

9. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада)

10. Лайла ФирЛьюис Гибсон (Великобритания)

11. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

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