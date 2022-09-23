Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон, Рид и Амбрулевичюс, Сусис и Фирус, Макнамара и Спиридонов представят ритм-танцы

23 сентября на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами.
Nebelhorn Trophy
Оберстдорф, Германия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 14.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Шариз Маттай – Макс Либерс (Германия)
2. Молли Лэнахан – Дмитрий Разгуляев (Канада)
3. Элизабетта Леккарди – Маттиа Далла Торре (Италия)
Вторая разминка
4. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)
5. Молли Сезанек – Егор Егоров (США)
6. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)
7. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция)
Третья разминка
8. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
9. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада)
10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
11. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)