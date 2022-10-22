Первый канал показал тренировки фигуристов перед этапом Гран-при России в Москве: разминка Коляды, смех Мишина, прыжки Алиева и Самсонова

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Первый канал опубликовал сюжет о тренировках фигуристов перед началом первого этапа Гран-при России в Москве.

В видео показаны тренировки Михаила Коляды, Александра Самарина, Дмитрия Алиева, Даниила Самсонова и других спортсменов, которые сегодня выйдут на лед.

Мужская короткая программа начнется в 18:50 по московскому времени.

Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Коляда, Алиев, Самарин и Самсонов представят короткие программы

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