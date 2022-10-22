Коляда прыгнул каскад из тройных тулупов, Алиев сделал двойной тулуп вместо четверного в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве

Мужчины представили короткие программы на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

Даниил Самсонов сделал двойной аксель, тройной флип и тройной лутц – тройной тулуп (79,38 балла).

Михаил Коляда прыгнул тройной тулуп – тройной тулуп, тройной лутц и тройной аксель (95,27 балла).

Глеб Лутфуллин исполнил четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель (86,28 балла).

Александр Самарин допустил степ-аут на четверном лутце, прыгнул тройной аксель, после каскада тройной лутц – тройной тулуп коснулся льда рукой (90,45 балла).

Дмитрий Алиев исполнил четверной сальхов, двойной (вместо запланированного четверного) тулуп – тройной тулуп, тройной аксель с касанием льда рукой (90,83 балла).