Василиса Кагановская: «Мне латина очень нравится, хоть и дается с трудом. Мы надеемся, что к чемпионату России она будет идеальной»

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Российские фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол прокомментировали выступление на этапе Гран-при России в Москве. 

«Это было чуть менее волнительно, чем на контрольных прокатах. Было проще, знали площадку — что и как. Было очень круто. Нам хочется попробовать разные жанры. Мне латина очень нравится, хоть и дается с трудом. Мы надеемся, что к чемпионату России она будет идеальной.

У нас есть дополнительные тренировки, мы зовем спецов по бальным танцам, чтобы оттачивать технику», — сказала Кагановская.

«Приходится ли нам бороться со звездой болезнью? Нам сейчас не с чем бороться. Мы как были открытыми, добрыми людьми, так и остаемся. Так нас учит тренер», — отметил Ангелопол.

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