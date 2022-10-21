Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Морозова и Нарижный, Кагановская и Ангелопол покажут ритм-танцы
22 октября стартует первый этап Гран-при России сезона-2022/23 – «Золотой конек Москвы». Танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
1-й этап
Золотой конек Москвы
Москва
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала
Участники
Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол
Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный
Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев
Яна Матвейшина – Тимофей Субботин
Александра Прокопец – Александр Васькович
ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок будут добавлены позже.
Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов
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