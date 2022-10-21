Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Морозова и Нарижный, Кагановская и Ангелопол покажут ритм-танцы

Теги сборная России результаты танцы на льду Аннабель Морозова Дэвид Нарижный Александр Васькович Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Елизавета Кириллова Марк Чегодаев Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Яна Матвейшина Тимофей Субботин Александра Прокопец Фигурное катание

22 октября стартует первый этап Гран-при России сезона-2022/23 – «Золотой конек Москвы». Танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

1-й этап

Золотой конек Москвы

Москва

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Участники

Василиса КагановскаяВалерий Ангелопол

Аннабель МорозоваДэвид Нарижный

Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев

Яна Матвейшина – Тимофей Субботин

Александра Прокопец – Александр Васькович

ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок будут добавлены позже.

Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные