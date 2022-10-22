Аннабель Морозова: «Планов менять гражданство нет. Рады выступать за Россию»

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Российские фигуристы Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный прокомментировали выступление в ритм-танце на Гран-при России в Москве. 

«В целом счастливы и довольны. Для дебюта все хорошо, как нам кажется. Рада кататься с Дэвидом, показать новую программу, и все в принципе получилось.

Смена гражданства? Как видите, мы сейчас тут выступаем. Странный вопрос, если честно. Планов менять гражданство нет. Мы уже выступаем на российских соревнованиях. Рады выступать за Россию и выступать вместе.

Если бы хотели что‑то поменять, поменяли бы. Мы мотивированы в любом случае. Просто получаем удовольствие», – сказала Морозова. 

«Мы тренировались там с Николаем Морозовым, все лето почти, потом вернулись. По ходу сезона там больше тренироваться не планируем. Возможно еще летом, чтобы сделать новые программы и поработать еще», – отметил Нарижный. 

«Я получила травму, и мы с Дэвидом и тренером решили, что лучше не выступать (на контрольных прокатах), восстановиться, а потом тренироваться нормально. Где‑то неделю пришлось восстанавливаться, а потом уже спокойно начали работать. Так что из формы не выпадали», — добавила Морозова. 

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