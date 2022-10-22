Коляда набрал 95,27 балла за короткую программу без четверных прыжков. Это на 5 баллов меньше его личного рекорда

Фигурист Михаил Коляда набрал 95,27 балла в короткой программе на первом этапе российской серии Гран-при в Москве.

Коляда исполнил каскад из двух тройных тулупов с помаркой на выезде, а также сольные тройной лутц и тройной аксель.

За технику он получил 47,93 балла, за компоненты – 47,34. Сумма по итогам проката на 5,22 балла меньше его личного рекорда, установленного на чемпионате Европы-2019 (100,49) – там Коляда исполнил четверной тулуп в каскаде.

Мировой рекорд в мужском катании принадлежит олимпийскому чемпиону Нэтану Чену – на Играх в Пекине он набрал 113,97 балла за прокат с четверным флипом, тройным акселем и каскадом четверной лутц – тройной тулуп.