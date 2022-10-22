Зеппельт о решении РУСАДА не публиковать итоги допинг-дела Валиевой: «Отчаянный, но глупый шаг, чтобы сохранить олимпийское золото в команде»

Немецкий журналист Хайо Зеппельт раскритиковал решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не обнародовать детали по допинг-делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Они врут и врут, врут и врут... От России всегда одно и то же: РУСАДА говорит, что вердикт по допинг-делу Валиевой останется конфиденциальным – объяснения абсурдны. Это не сработает. Так или иначе...

Отчаянный (но, очевидно, глупый) шаг, чтобы попытаться сохранить олимпийское золото в командном турнире», – написал Зеппельт в твиттере.

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Пробу взяли в декабре на чемпионате России.

В Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.

Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно