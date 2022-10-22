Гран-при США. Книрим и Фрэйзер, Стеллато-Дудек и Дешам, Рошер и Шустер покажут произвольные программы
23 октября в Норвуде на этапе Гран-при Skate America будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар.
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Skate America
Норвуд, США
Пары
Произвольная программа
Начало – 2.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Валентина Плазас – Максимиллиано Фернандес (США)
2. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)
3. Мария Мохова – Иван Мохов (США)
4. Анна Валеси – Мануэль Пьяцца (Италия)
Вторая разминка
5. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)
6. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)
7. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
8. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)
После короткой программы
1. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 75,19
2. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 73,05
3. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 54,87
4. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 52,59
5. Анна Валеси – Мануэль Пьяцца (Италия) – 49,93
6. Мария Мохова – Иван Мохов (США) – 49,21
7. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 48,28
8. Валентина Плазас – Максимиллиано Фернандес (США) – 47,32
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