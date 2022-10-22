Гран-при США. Книрим и Фрэйзер, Стеллато-Дудек и Дешам, Рошер и Шустер покажут произвольные программы

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 23 октября в Норвуде на этапе Гран-при Skate America будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар. 

Гран-при по фигурному катанию 

1-й этап

Skate America 

Норвуд, США

Пары

Произвольная программа

Начало – 2.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. 

Первая разминка

1. Валентина Плазас – Максимиллиано Фернандес (США)

2. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) 

3. Мария Мохова – Иван Мохов (США)

4. Анна Валеси – Мануэль Пьяцца (Италия)

Вторая разминка

5. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) 

6. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) 

7. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) 

8. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)

После короткой программы

1. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 75,19

2. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 73,05

3. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 54,87

4. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 52,59

5. Анна Валеси – Мануэль Пьяцца (Италия) – 49,93

6. Мария Мохова – Иван Мохов (США) – 49,21

7. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 48,28

8. Валентина Плазас – Максимиллиано Фернандес (США) – 47,32

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