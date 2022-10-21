Гран-при США. Книрим и Фрэйзер, Стеллато-Дудек и Дешам покажут короткие программы

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22 октября стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию – Skate America. Пары покажут короткие программы.

Гран-при по фигурному катанию 

1-й этап

Skate America 

Норвуд, США

Пары

Короткая программа

Начало – 3:24 по московскому времени

Первая разминка

1. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)

2. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)

3. Мария Мохова – Иван Мохов (США)

4.  Валентина Плазас – Максимиллиано Фернандес (США)

Вторая разминка

5. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)

6. Анна Валеси – Мануэль Пьяцца (Италия)

7. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

8. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)

Расписание первого этапа Гран-при Skate America. Там выступят Малинин, Сакамото, Левито, Голд, Книрим – Фрейзер и Чок – Бейтс

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