Гран-при США. Книрим и Фрэйзер, Стеллато-Дудек и Дешам покажут короткие программы
22 октября стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию – Skate America. Пары покажут короткие программы.
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Skate America
Норвуд, США
Пары
Короткая программа
Начало – 3:24 по московскому времени
Первая разминка
1. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)
2. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)
3. Мария Мохова – Иван Мохов (США)
4. Валентина Плазас – Максимиллиано Фернандес (США)
Вторая разминка
5. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)
6. Анна Валеси – Мануэль Пьяцца (Италия)
7. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
8. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)
Расписание первого этапа Гран-при Skate America. Там выступят Малинин, Сакамото, Левито, Голд, Книрим – Фрейзер и Чок – Бейтс
Комментарии