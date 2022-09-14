U.S. International Classic. Гиларди и Амброзини, Чан и Хоу, Мохова и Мохов выступят с произвольными программами в парах

В ночь с 14 на 15 сентября на турнире U.S. International Classic. в Лейк-Плэсиде пары представят произвольные программы.

ISU Challenger

U.S. International Classic

Лейк-Плэсид, США

15 сентября

Пары, произвольная программа

Начало – 1.25 по московскому времени

Первая разминка

1. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада)

2. Меган Вессенберг – Блейк Эйзенах (США)

3. Келли Энн Лорин – Лукас Этье (Канада)

Вторая разминка

4. Мария Мохова – Иван Мохов (США)

5. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)

6. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

Положение после короткой программы

1. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 64,78

2. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 61,71

3. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 56,20

4. Мария Мохова – Иван Мохов (США) – 54,65

5. Келли Энн Лорин – Лукас Этье (Канада) – 50,48

6. Меган Вессенберг – Блейк Эйзенах (США) – 46,94

7. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада) – 46,13

Расписание U.S. International Classic: там выступят Малинин, Грассль, Ю Ен, Ким Йе Лим и Кавабе