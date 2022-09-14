U.S. International Classic. Гиларди и Амброзини, Чан и Хоу, Мохова и Мохов выступят с произвольными программами в парах

В ночь с 14 на 15 сентября на турнире U.S. International Classic. в Лейк-Плэсиде пары представят произвольные программы.
ISU Challenger
Лейк-Плэсид, США
15 сентября
Пары, произвольная программа
Начало – 1.25 по московскому времени
Первая разминка
1. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада)
2. Меган Вессенберг – Блейк Эйзенах (США)
3. Келли Энн Лорин – Лукас Этье (Канада)
Вторая разминка
4. Мария Мохова – Иван Мохов (США)
5. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)
6. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
Положение после короткой программы
1. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 64,78
2. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 61,71
3. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 56,20
4. Мария Мохова – Иван Мохов (США) – 54,65
5. Келли Энн Лорин – Лукас Этье (Канада) – 50,48
6. Меган Вессенберг – Блейк Эйзенах (США) – 46,94
7. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада) – 46,13
Расписание U.S. International Classic: там выступят Малинин, Грассль, Ю Ен, Ким Йе Лим и Кавабе