Екатерина Боброва: «В этом сезоне Дэвис и Смолкин вступят в борьбу за лидерство в российских танцах на льду»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде считает, что дуэт – будет бороться за лидерство в российских танцах на льду.

«В этом сезоне события будут развиваться очень интересно. Наши ведущие танцевальные пары взяли паузу. С нетерпением ждем, когда на российских соревнованиях с новыми программами выступят Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которых мы не видели на контрольных прокатах. В этом сезоне они точно вступят в борьбу за лидерство в российских танцах на льду.

Также будет интересной борьба за третье место. Мне очень понравились на контрольных прокатах Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Но тогда нам не удалось посмотреть на пару Аннабель Морозова/Дэвид Нарижный. Сейчас у нас будет возможность увидеть их на этапе Гран‑при.

Молодая пара / мне нравится, посмотрим, как они проявят себя на старте. Потому что этот дуэт только начал выступать по мастерам и первый выход на взрослую арену у них случился на контрольных прокатах. Да, они выступали перед зрителями, в костюмах, но теперь важно увидеть, как ребят оценят судьи.

Стоит отметить, что если бы эти пары сейчас выходили на международные соревнования, то вряд ли могли бы претендовать на попадание в тройку. Возможно, эта пауза без международных стартов даст наших танцорам возможность накататься и получить опыт выступления по взрослым, ведь переход из юниоров – очень непростой этап в карьере.

Сейчас мы видим, что у нас две пары вышли во взрослое катание, также есть дуэты, которые собраны недавно. Им нужно время скататься. Надеюсь, что они будут участвовать в максимально возможном количестве соревнований», – сказала Боброва.

Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?