Катарина Гербольдт: «Американцы всегда хотят сделать так, чтобы Россия и российские спортсмены были в чем‑то замешаны. Тут ничего нового нет»
Бронзовый призер чемпионата России Катарина Гербольдт прокомментировала решение РУСАДА не озвучивать детали по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
— Думаю, что раз девочка несовершеннолетняя, то вправе выбрать сама, как это (объявление решения РУСАДА) будет происходить. Учитывая, что нам не позволяют участвовать нигде в мире, это не особо имеет значение.
— Не уверены, что через пару лет Валиева и другие фигуристы смогут выступить на чемпионате мира?
— Хочется верить, что выступят, но никто не знает сегодня.
— USADA критикует РУСАДА и WADA. О чем это говорит?
— Американцы всегда хотят сделать так, чтобы Россия и российские спортсмены были в чем‑то замешаны, максимально загрязнить (их имена). Тут ничего нового нет.
— РУСАДА вынесет честное решение?
— Конечно. Это их работа и задача, и они заинтересованы в том, чтобы разобраться до конца.
— Умышленно скрывать данные никто со стороны российской стороны не будет?
— Не думаю. Такой мысли даже не допускаю, – сказала Гербольдт.
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