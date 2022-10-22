Катарина Гербольдт: «Американцы всегда хотят сделать так, чтобы Россия и российские спортсмены были в чем‑то замешаны. Тут ничего нового нет»

Бронзовый призер чемпионата России Катарина Гербольдт прокомментировала решение РУСАДА не озвучивать детали по допинговому делу российской фигуристки .

— Думаю, что раз девочка несовершеннолетняя, то вправе выбрать сама, как это (объявление решения ) будет происходить. Учитывая, что нам не позволяют участвовать нигде в мире, это не особо имеет значение.

— Не уверены, что через пару лет Валиева и другие фигуристы смогут выступить на чемпионате мира?

— Хочется верить, что выступят, но никто не знает сегодня.

— USADA критикует РУСАДА и WADA. О чем это говорит?

— Американцы всегда хотят сделать так, чтобы Россия и российские спортсмены были в чем‑то замешаны, максимально загрязнить (их имена). Тут ничего нового нет.

— РУСАДА вынесет честное решение?

— Конечно. Это их работа и задача, и они заинтересованы в том, чтобы разобраться до конца.

— Умышленно скрывать данные никто со стороны российской стороны не будет?

— Не думаю. Такой мысли даже не допускаю, – сказала Гербольдт.