Катарина Гербольдт: «Американцы всегда хотят сделать так, чтобы Россия и российские спортсмены были в чем‑то замешаны. Тут ничего нового нет»

Теги Катарина Гербольдт сборная России допинг РУСАДА женское катание Матч ТВ Камила Валиева Фигурное катание

Бронзовый призер чемпионата России Катарина Гербольдт прокомментировала решение РУСАДА не озвучивать детали по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

— Думаю, что раз девочка несовершеннолетняя, то вправе выбрать сама, как это (объявление решения РУСАДА) будет происходить. Учитывая, что нам не позволяют участвовать нигде в мире, это не особо имеет значение.

— Не уверены, что через пару лет Валиева и другие фигуристы смогут выступить на чемпионате мира?

— Хочется верить, что выступят, но никто не знает сегодня.

— USADA критикует РУСАДА и WADA. О чем это говорит?

— Американцы всегда хотят сделать так, чтобы Россия и российские спортсмены были в чем‑то замешаны, максимально загрязнить (их имена). Тут ничего нового нет.

— РУСАДА вынесет честное решение?

— Конечно. Это их работа и задача, и они заинтересованы в том, чтобы разобраться до конца.

— Умышленно скрывать данные никто со стороны российской стороны не будет?

— Не думаю. Такой мысли даже не допускаю, – сказала Гербольдт. 

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