WADA: «Учитывая, что дело Валиевой уже стало достоянием общественности, будем поощрять РУСАДА к обнародованию информации»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на заявление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки .

РУСАДА заявило, что оно не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу.

«В соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса орган по обработке результатов (в данном случае Российское антидопинговое агентство, ) не обязан публиковать подробности антидопингового дела до его завершения, в том числе любую апелляцию, которая может быть подана и рассмотрена.

А в делах с участием несовершеннолетних, таких как это, обязательное раскрытие информации не требуется ни на каком этапе. Для этого правила есть очень веские причины.

Однако, учитывая тот факт, что это дело уже стало достоянием общественности, WADA будет поощрять РУСАДА к соответствующему обнародованию информации с учетом обстоятельств дела.

Как и во всех случаях, WADA тщательно рассмотрит решение РУСАДА в этом случае и оставляет за собой право обжаловать его в Спортивном арбитражном суде, если это уместно», – говорится в заявлении WADA.

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин. Пробу взяли в декабре на чемпионате России.

В Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.

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