Алексей Урманов: «На контрольных прокатах Коляда в произвольной шел только на один четверной. Надеюсь, сейчас он усложнит программы»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию поделился ожиданиями от выступлений мужчин на первом этапе Гран‑при России в Москве.

«От всех ребят хочется ждать хороших выступлений. Дима Алиев очень хорошо выглядел на контрольных прокатах. Прошло много времени, возможно, Миша Коляда усилит свой контент. Он ведь даже в произвольной шел только на один четверной. Нужно увеличивать количество квадов. Думаю, что мой любимый тренер Алексей Николаевич Мишин и сам Коляда знают об этом.

Если подготовка шла без сбоев, то за месяц можно добиться прогресса. В сентябре нужно было двигаться по своей форме, показывать то, что готово. В тот момент Коляда сделал то, что было натренировано. Надеюсь, что сейчас он усложнит программы.

К Саше Самарину я отношусь с большим уважением как к спортсмену, как к характерному мужчине. Он всегда бьется, всегда за спорт, за усложнение. Но я считаю, что риск должен быть оправданным. Всегда должно быть понимание, когда ситуация безвыходная и без риска не обойтись, а когда можно сделать свое более чисто. В таких случаях общая картинка выглядит лучше.

Опять‑таки, это работа тренерского штаба и спортсмена. Они должны решать вместе – как двигаться: со сверхсложным контентом или более надежным. Это задача для двух человек», – сказал Урманов.