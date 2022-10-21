Первый канал показал тренировки танцоров перед этапом Гран-при России в Москве

Теги сборная России танцы на льду видео Аннабель Морозова Дэвид Нарижный Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Елизавета Кириллова Марк Чегодаев Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Яна Матвейшина Тимофей Субботин Фигурное катание

Первый канал показал тренировки танцевальных дуэтов перед первым этапом Гран-при России в Москве.

Ритм-танец начнется 22 октября в 13:30 по московскому времени.

В соревнованиях примут участие четыре дуэта: Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный, Елизавета Кириллова и Марк Чегодаев, Яна Матвейшина и Тимофей Субботин.

Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Морозова и Нарижный, Кагановская и Ангелопол покажут ритм-танцы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные