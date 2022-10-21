Первый канал показал тренировки танцоров перед этапом Гран-при России в Москве
Первый канал показал тренировки танцевальных дуэтов перед первым этапом Гран-при России в Москве.
Ритм-танец начнется 22 октября в 13:30 по московскому времени.
В соревнованиях примут участие четыре дуэта: Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный, Елизавета Кириллова и Марк Чегодаев, Яна Матвейшина и Тимофей Субботин.
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Морозова и Нарижный, Кагановская и Ангелопол покажут ритм-танцы
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