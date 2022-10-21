Татьяна Навка: «РУСАДА правильно поступает, чтобы не доставлять Валиевой лишний стресс, чтобы она сохранила нервы и спокойно могла жить и тренироваться»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду прокомментировала новость о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не намерено озвучивать детали по делу .

«Считаю, что правильно поступает, чтобы не доставлять Камиле лишний стресс, чтобы она сохранила нервы и спокойно могла жить и тренироваться, чтобы ее оставили в покое до принятия решения (по делу)», – сказала Навка.

Валиева заявлена на первый этап Гран-при России, который пройдет в Москве 22-23 октября.