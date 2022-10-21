Тренер Гуменника: «Петр недавно переболел ковидом, и пока его организм не выдерживает больших нагрузок. В произвольной рисковать не стали»

Фигурист Петр Гуменник снялся с произвольной программы на этапе Кубка Санкт-Петербурга по рекомендации врачей, чтобы не рисковать здоровьем после перенесенного коронавируса.

Об этом сообщила тренер спортсмена Вероника Дайнеко.

Гуменник лидировал на турнире после исполнения короткой программы.

«С произвольной программы Кубка Санкт-Петербурга мы снялись по рекомендации врачей, чтобы не рисковать. Петр недавно переболел ковидом, и пока его организм не выдерживает больших нагрузок, поэтому стараемся избежать возможных осложнений.

Короткую на кубке мы катали на свой страх и риск, в произвольной рисковать уже не стали», – сказала Дайнеко.