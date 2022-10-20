Арсений Федотов: «В программе Тутберидзе говорит улыбаться, не с кислым лицом катать. Она строгая, добрая и красивая»
Фигурист Арсений Федотов рассказал о тренировках в группе Этери Тутберидзе.
«Программы ставим с Этери Георгиевной. В программе она говорит улыбаться, не с кислым лицом катать. Она строгая, добрая и красивая. Первую тренировку не помню, я, как обычно, прыгал, на меня смотрели очень долго – месяц или даже два.
В группу Тутберидзе перешел в 7 лет. У нас была конкуренция Николаем Колесниковым (в марте перешел в группу Светланы Соколовской), лучше, чтобы он катался у нас, чтобы была конкуренция, мы были хорошими друзьями. Сейчас мы меньше видимся, общаемся по переписке.
Есть спортсмен из Грузии, Ника Эгадзе, с ним есть конкуренция, и Даня Самсонов восстанавливается после травмы.
Мой любимый фигурист – Нэтан Чен, нравится, как прыгает Макар Игнатов. Смотрю, как катаются девочки, прыжки много кто прыгает, больше меня катание восхищает», – сказал Федотов.
Также он рассказал о работе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.
«Тарасова говорит очень дельные слова, я послушался и пытаюсь улучшить себя. Что советовала? В основном, чтобы я с эмоцией катался», – цитирует Федотова ТАСС.
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