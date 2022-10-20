Арсений Федотов: «В программе Тутберидзе говорит улыбаться, не с кислым лицом катать. Она строгая, добрая и красивая»

Фигурист Арсений Федотов рассказал о тренировках в группе Этери Тутберидзе.

«Программы ставим с Этери Георгиевной. В программе она говорит улыбаться, не с кислым лицом катать. Она строгая, добрая и красивая. Первую тренировку не помню, я, как обычно, прыгал, на меня смотрели очень долго – месяц или даже два.

В группу Тутберидзе перешел в 7 лет. У нас была конкуренция (в марте перешел в группу ), лучше, чтобы он катался у нас, чтобы была конкуренция, мы были хорошими друзьями. Сейчас мы меньше видимся, общаемся по переписке.

Есть спортсмен из Грузии, Ника Эгадзе, с ним есть конкуренция, и восстанавливается после травмы.

Мой любимый фигурист – , нравится, как прыгает . Смотрю, как катаются девочки, прыжки много кто прыгает, больше меня катание восхищает», – сказал Федотов.

Также он рассказал о работе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

«Тарасова говорит очень дельные слова, я послушался и пытаюсь улучшить себя. Что советовала? В основном, чтобы я с эмоцией катался», – цитирует Федотова ТАСС.