Гуменник снялся с произвольной программы на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга

Теги сборная России мужское катание Кубок Санкт-Петербурга Петр Гуменник Фигурное катание

Российский фигурист Петр Гуменник снялся с произвольной программы на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.

После короткой программы Гуменник лидировал.

«Доктор, который наблюдает Петю, посчитал, что он еще недостаточно восстановился после болезни и рекомендовал поберечься, чтобы не допустить осложнений.

Петя нормально себя чувствует, у него нет жалоб, но доктор посмотрел вчера и увидел, что организм пока не готов. Тренер и Петя решили прислушаться», – рассказала мама фигуриста.

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