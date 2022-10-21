Гуменник снялся с произвольной программы на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга

Российский фигурист снялся с произвольной программы на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.

После короткой программы Гуменник лидировал.

«Доктор, который наблюдает Петю, посчитал, что он еще недостаточно восстановился после болезни и рекомендовал поберечься, чтобы не допустить осложнений.

Петя нормально себя чувствует, у него нет жалоб, но доктор посмотрел вчера и увидел, что организм пока не готов. Тренер и Петя решили прислушаться», – рассказала мама фигуриста.