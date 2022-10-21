Катичев победил на этапе Кубка Санкт-Петербурга, Поветкин – 2-й, Гуменник снялся
Фигурист Владислав Катичев одержал победу на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.
Петр Гуменник, который лидировал после короткой программы, снялся с соревнований.
2-й этап
Мужчины
Итоговое положение
1. Владислав Катичев – 226,07
2. Александр Поветкин – 222,42
3. Михаил Терновский – 215,93
4. Роман Атояр – 211,04
5. Даниил Шевцов – 173,11
Произвольная программа
1. Владислав Катичев – 146,68
2. Александр Поветкин – 145,85
3. Роман Атояр – 142,32
4. Михаил Терновский – 138,08
5. Даниил Шевцов – 114,46
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