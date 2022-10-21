Катичев победил на этапе Кубка Санкт-Петербурга, Поветкин – 2-й, Гуменник снялся

Фигурист Владислав Катичев одержал победу на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.

, который лидировал после короткой программы, снялся с соревнований.

2-й этап

Мужчины

Итоговое положение

1. Владислав Катичев – 226,07

2. Александр Поветкин – 222,42

3. Михаил Терновский – 215,93

4. Роман Атояр – 211,04

5. Даниил Шевцов – 173,11

Произвольная программа

1. Владислав Катичев – 146,68

2. Александр Поветкин – 145,85

3. Роман Атояр – 142,32

4. Михаил Терновский – 138,08

5. Даниил Шевцов – 114,46