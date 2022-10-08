Мемориал Панина. Мишина и Галлямов, Хабибуллина и Княжук выступят с произвольными программами, Бойкова и Козловский снялись
8 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге пары выйдут на лед с произвольными программами.
Санкт-Петербург
Пары
Произвольная программа
Начало – 17:25 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия 38».
Первая разминка
1. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
2. Виктория Васильева – Роман Запорожец
3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – снялись
После короткой программы
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 86,54
2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 86,05
3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 71,61
4. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 70,03
5. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 67,48
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов
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