Мемориал Панина. Мишина и Галлямов, Хабибуллина и Княжук выступят с произвольными программами, Бойкова и Козловский снялись

8 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге пары выйдут на лед с произвольными программами.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Пары

Произвольная программа

Начало – 17:25 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия 38».

Первая разминка

1. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

2. Виктория Васильева – Роман Запорожец

3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – снялись

После короткой программы

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 86,54

2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 86,05

3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 71,61

4. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 70,03

5. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 67,48

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов