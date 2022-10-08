Мемориал Панина. Мишина и Галлямов, Хабибуллина и Княжук выступят с произвольными программами, Бойкова и Козловский снялись

Теги сборная России результаты пары Мемориал Панина Анастасия Мишина Александр Галлямов Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Виктория Васильева Роман Запорожец Ясмина Кадырова Наталья Хабибуллина Фигурное катание

8 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге пары выйдут на лед с произвольными программами.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Пары

Произвольная программа

Начало – 17:25 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия 38».

Первая разминка

1. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

2. Виктория Васильева – Роман Запорожец

3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – снялись

После короткой программы

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 86,54

2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 86,05

3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 71,61

4. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 70,03

5. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 67,48

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов

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