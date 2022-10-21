Тарасова о новых программах Трусовой: «Сложно ли накатать программы за короткий срок? Все индивидуально. То, что она покажет, мы увидим»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает правильным решение сменить программы после ухода от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

Две новые программы Трусовой поставил Никита Михайлов.

«Вообще положено катать программу от того тренера, у которого ты катаешься. Сложно ли накатать программы за короткий срок? Одному человеку надо несколько месяцев, другому надо несколько дней, поэтому тут трудно говорить.

То, что она покажет, мы увидим, просто нужно немножко терпения, все индивидуально», – сказала Тарасова.

Никита Михайлов: «Трусова – трудяга с характером. Огромный талант, она может практически все. Работа с ней – это кайф»