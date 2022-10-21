Никита Михайлов: «Трусова – трудяга с характером. Огромный талант, она может практически все. Работа с ней – это кайф»

Хореограф Никита Михайлов поделился впечатлениями от работы с серебряным призером Олимпиады-2022 Александрой Трусовой.

Михайлов стал постановщиком новых программ фигуристки в этом сезоне.

«Трудяга, трудяга с характером. Огромный талант – она может практически все. Работа с ней – это кайф.

В процессе она всегда обговаривает каждое движение. У нее есть одна особенность, она сразу сказала: «Никита, знаете, я импровизировать не могу, мне нужно знать точно где, куда, когда. Пожалуйста, мы должны расставить все».

Я сказал: «Я тебя понял», ха-ха. Так примерно у нас и шел процесс: где-то что-то поставим, и она говорит: «Подождите, вы вот здесь мне не сказали».

Наверное, это её отличительная особенность – ее доскональное, досекундное понимание, куда она должна посмотреть, где должна сделать взмах руки», – сказал Михайлов.

Хореограф Никита Михайлов поставил Александре Трусовой две новые программы