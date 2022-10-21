Никита Михайлов: «Произвольная Валиевой оставила самый сильный отпечаток. Классно, что ребята взяли эту тему, они не пошли простым путем»

Хореограф Никита Михайлов оценил произвольную программу Камилы Валиевой, посвященную Олимпиаде в Пекине.

– Конечно, самая резонансная программа – это произвольная Камилы Валиевой. Наверное, она оставила самый сильный отпечаток (на контрольных прокатах – Sports.ru). Могу сказать так: мне вживую понравилось. Хотя были люди, которые говорили, что на тренировке было еще лучше.

Классно, что ребята взяли эту тему – это креативно. Они не пошли простым путем. Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу) и всему штабу Тутберидзе отдельный респект.

– Программа Камилы – это автобиографичная история, нетипичная для фигурного катания. Удавалось ли вам поставить кому-то автобиографичную программу? Или, может, есть в планах поставить кому-то из спортсменов?

– Пока не удавалось, потому что у меня ещё не было спортсменов с такой драматичной ситуацией, как у Камилы. Это должен быть какой-то редкий случай, редкий момент. Надеюсь, когда-нибудь мне представится случай поставить что-нибудь автобиографичное, – сказал Михайлов.

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